Se aprecia en el video cómo el ‘tren’ del equipo Quick Step funciona a la perfección y permite que Gaviria logre una gran ventaja en el embalaje sobre Caleb Ewan y Peter Sagan, a quienes tuvo tiempo de mirar hacia atrás.

Espectacular triunfo del antioqueño, su segundo en el Tour de California:

Stage win #2 for @FndoGaviria of @quickstepteam after a sprint to the finish in Elk Grove. #AmgenTOC pic.twitter.com/N5tZxs5glr

— AmgenTOC (@AmgenTOC) May 18, 2018