“No he demostrado todo mi potencial; ahora quiero ganar en el Tour": Gaviria

Fernando Gaviria, corredor de 23 años de edad, advirtió en la antesala de la Vuelta a San Juan Argentina, su primera competencia del año, que su gran objetivo es alistarse para debutar de la mejor manera en el Tour de Francia, “la carrera donde todos quieren ganar”, según indicó.

“El Tour es el Tour y allí van los mejores. Claro que me gustaría ganar en esa carrera y para ello me voy a preparar. Quiero llegar en las mejores condiciones”, dijo.

Sobre el inicio del calendario explicó: “Argentina me da suerte; San Juan es un sitio ideal para lanzar la temporada y preparar el resto del año. Espero al menos igualar los 2 triunfos del año pasado”.

“La temporada 2017 me ha dado mucha confianza y quiero continuar progresando porque todavía no he demostrado todo mi potencial”, aseveró.