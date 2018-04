El velocista Fernando Gaviria superó una fractura en su mano izquierda, la cual fue ocasionada por una caída en la Tirreno-Adriático; mientras que el escalador Egan Bernal se recuperó de fracturas en la clavícula y escápula derecha, lesiones producidas en la Vuelta a Cataluña, también por una caída.

Gaviria y el italiano Elia Viviani serán las principales cartas del equipo Quick Step para buscar el triunfo en los embalajes, en tanto que Egan Bernal junto al británico Gerait Thomas aparecen como los hombres más fuertes del Sky para las jornadas montañosas.

Otros ‘escarabajos’ en acción serán Dáyer Quintana, Winner Anacona y Carlos Alberto ‘Babanito’ Betancur, pertenecientes al equipo Movistar; Daniel Felipe Martínez, del Education First; y Darwin Atapuma, integrante del UAE Emirates.

Por lo demás, aparecen como estrellas del pelotón internacional el australiano Richie Porte (BMC), el irlandés Daniel Martin (UAE Emirates), el danés Jacob Fuglsang (Astana) y el esloveno Primoz Roglic (Lotto NL), reciente campeón de la Vuelta al País Vasco.

La primera jornada será una contrarreloj individual de 4 kilómetros en la localidad de Friburgo.

El Tour de Romandía es una de las últimas competencia de categoría ‘UCI World Tour’ antes del Giro de Italia, certamen que comenzará el viernes 4 de mayo en Israel.

The @TourDeRomandie begins on Tuesday and here is our lineup for one of the key spring stage race tests on the calendar@Eganbernal @jcastroviejo @golasmichal @dlogar @LukeRowe1990 @PavelSivakov@GeraintThomas86 pic.twitter.com/EReET3c1ok

— Team Sky (@TeamSky) April 21, 2018