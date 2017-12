“Me etiquetan de asesino; pero no he destrozado la carrera de nadie”: Fellaini

“El año pasado me sancionaron después del clásico contra el Manchester City por un cabezazo a Sergio Agüero. Sin embargo, él vino hacia mí y luego se cayó como si le hubieran disparado… Y fue a mí al que le sacaron la roja”, dijo Fellaini en declaraciones a la cadena británica Sky Sports.

“Me han etiquetado de agresivo y de asesino, pero muchas veces he sido yo el villano y no debería haber sido así. ¿Qué debo hacer si me tiran del pelo? Suena a broma, pero duele de verdad”, añadió.

“Los jugadores suelen provocarme, pero, ¿sabe la gente cuántas tarjetas amarillas me sacaron el último curso? 4 en 45 partidos. Nunca he destrozado la carrera de nadie”, agregó.

Además, el belga, uno de los fijos en su selección, criticó con dureza la entrada a la rodilla que recientemente recibió en la liga inglesa de Shane Long, delantero irlandés del Southampton.

“¿Vieron la suerte que tuve? Me podía haber roto la rodilla. Si no hubiera tenido el esparadrapo puesto me la habría roto y ahora estaría por lo menos 6meses fuera por lesión”, explicó.

Y añadió: “Si hubiera sido yo el que hace esa entrada, me sancionan con 5 partidos. A él le sacaron la amarilla, se disculpó y en eso se quedó todo”.

En sus 10 temporadas en la Liga Premier (6 en el Everton y 4 en el Manchester United), Fellaini ha sido expulsado en 3 ocasiones, la última en abril de 2017.

Entre tanto, en su cuenta de Twitter, el volante publicó una frase con la que se identifica:

“Si entrenas duro, no solo serás más fuerte, también serás difícil de vencer!

EFE