Falcao García, deportista del año del sur de Francia

El título, otorgado por el diario Nice-Matin, le correspondió al popular ‘Tigre’, quien obtuvo 9.001 votos en un sondeo abierto; mientras que el automovilista monegasco Charles Leclerc, campeón de Fórmula 2 y quien en 2018 irá a la ‘F1’, fue segundo con 5.899.

Falcao, resalta el periódico ‘galo’, tuvo entre sus méritos el título de la liga de Francia con el Mónaco y el haber llegado a semifinales de la Champions League con el mismo club.

Así quedaron las votaciones:

1. Radamel Falcao (COL – fútbol): 9.001 votos

2. Charles Leclerc (MON – automóvilismo): 5.899

3. Loïc Bruni (FRA – Down hill): 984

4. Mario Balotelli (ITA – fútbol): 788

5. Kylian Mbappé (FRA – fútbol): 392

6. Lucien Favre (SUI – fútbol, DT): 362

7. Jean-Pierre Dick (FRA – vela): 361

8. Charlotte Bonnet (FRA – natación): 274

9. Jean-Michaël Seri (MARF – fútbol): 142

10. Mathieu Faivre (FRA – esquí): 108

Ante este reconocimiento, el atacante colombiano reaccionó en su cuenta de Twitter con un mensaje de agradecimiento a los lectores de Nice-Matin por haberlo elegido.

Thank you all the @Nice_Matin readers for vote. I really appreciate. 😀 I feel deeply honoured to be part of this award. Gracias a todos los lectores de Nice Matin por el voto. Me siento muy honrado de esta distinción y de ser parte de esta lista con grandes deportistas.

— Radamel Falcao (@FALCAO) December 30, 2017