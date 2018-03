Ocurrió en un partido de la Liga Nacional Sur del fútbol inglés entre el Hemel Hempstead’s National y el East Thurrock. El propio jugador relató la historia al programa de radio local ‘The Hawksbee & Jacobs show’.

Watt había anotado en el juego, iba 2-0 a favor del Hemel. Entonces hubo una jugada de tiro de esquina o saque de meta (el jugador no lo recuerda biel), el jugador pateó el balón hacia un costado, el réferi llegó corriendo para amonestarlo, y le preguntó:

El árbitro, pensando que era una broma del jugador, levantó la mirada y repitió:

Entonces le dijo:

“Entonces me dice: ‘eso es todo’, me saca la tarjeta roja y yo quedé como ‘What?’ (¿Qué?)”

Al ver la tarjeta, el capitán del Hemel llegó corriendo e intercedió por su compañero: “No, ese es su apellido, Watt, Sánchez Watt”.

“Entonces el árbitro se quedó confundido, apenado, con la tarjeta en la mano y me dijo: ‘He cometido un grave error, pero no puedo cambiarlo, debes irte’, y yo le dije: ‘no me voy, no voy a irme por decirte mi nombre'”, recuerda Watt.

El árbitro se quedó petrificado, ensimismado. Cuando volvió en sí, guardó la tarjeta roja, sacó la amarilla y dijo: “Solo te pondré una amarilla”.

“Tuvo que ir a los banquillos a explicar todo, por qué si me había mostrado la tarjeta roja seguía en la cancha. Los jugadores no podían de la risa, en ambos equipos”, contó Watt.

Escuche el relato del jugador (audio en inglés):

Ref: What’s your name? 😠

“Watt”

Ref: I’ll ask you one more time!

😡

“Watt.”

Right, red card! 🔴

@SanchezWatt joined @TSHandJ to discuss the most bizarre sending off ever 😂😂 pic.twitter.com/xZYRNLUd9P

— talkSPORT (@talkSPORT) 7 de marzo de 2018