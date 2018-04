“La condición del campo de juego puede comprometer la seguridad de las jugadoras y no permite minimizar el riesgo de lesiones, comprometiendo además la correcta realización del juego”, cita la web oficial de la Copa el informe de una firma especializada, que por las siguientes fotos no parecería necesario:

La decisión se tomó a muy pocas horas del inicio del certamen que entrega dos cupos y medio (repechaje) para el Mundial Femenino de Mayores 2019, dos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y cuatro a los Panamericanos de Lima que se cumplirán el próximo año.

Según Claudio Rentería, alcalde de Ovalle, la presencia de un hongo deterioró el campo de juego y señaló a la empresa encargada del mantenimiento de no cumplió los plazos para el resembrado de la zona afectada, como se lee en Bío Bío.

La Tercera recuerda que en Diaguita iban a jugarse los compromisos Uruguay vs. Perú, Ecuador vs. Bolivia, Brasil vs. Venezuela y Colombia ante Paraguay.

Este miércoles, la Copa la abrirá el seleccionado colombiano frente a Uruguay en La Portada; en el juego de fondo, las chilenas reciben a las paraguayas.