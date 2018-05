Porque a veces las cosas no salen tan bien pero siempre pasan por algo! Y nos quedaremos con lo positivo de este finde, volviste a sentir esa adrenalina que te da la sensación que lo puedes lograr. Te admiro mucho @marianapajon , como esposo estaré siempre contigo apoyándote. Después de tu medalla de Río te puse a seguirme en mis carreras y nunca pudiste descansar el tiempo que te merecías. La lesión es una señal que necesitabas para poder descansar unos meses para poder volver más fuerte 💪Te amo demasiado, esta etapa hace parte de la nueva historia que vas a escribir 😘

