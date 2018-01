El tuit por el que le dicen "burro" al presidente del América de Cali

Gómez utilizó @america para hacer la mención, cuando la cuenta oficial del equipo es @AmericadeCali.

Adrian Ramos tiene contrato vigente, es muy, pero muy poco probable que venga a @america este año, no obstante el deseo de él y nosotros — tulioagomez (@tulioagomez) 14 de enero de 2018

Los usuarios de esa red social no le perdonaron el error y se burlaron del dirigente. Además, algunos hinchas del América expresaron su molestia porque no comprendieron como su presidente no se sabía el @ de la institución.

Mientras tanto, otros se dedicaron a pedirle que haga un esfuerzo por fichar a Adrián Ramos, quien es un ídolo para la afición americanista.

Tulio Gómez se encuentra en búsqueda de refuerzos de calidad para que no peligre la continuidad del ‘Polilla’ da Silva en el banco del América.

A continuación, algunos de los tuits que hicieron referencia al error del dirigente americanista.

Que presidente más burro tenemos. — Vanessa.  (@Its_VanessaT) 14 de enero de 2018

DON tulio que vaya a @america si es imposible. Pero que venga a @AmericadeCali hay posibilidades? — Luis Garcia Peñuela (@LuisGarcia_Pe) 14 de enero de 2018

Vos no te sabés el @ de tu equipo? Es @americadecali, ojo ahí. — Fosfato 🅿 (@Trinodoro) 14 de enero de 2018

Pdta: Cuando tuiteé coloqué el @ oficial del equipo no ese, da mala presentación eso. — SEBASTIAN SANCHEZ (@SEBAS_SANCHEZ6) 14 de enero de 2018