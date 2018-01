Bonitos mensajes de reencuentro de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado en Barcelona

Me toco venir a Barcelona a visitarlo ps, siempre es una alegría compartir con los hermanos. Dios te bendiga panita @yerrymina 🙏🏾🙏🏾 de guachene y Necocli para el mundo #Diosalmando

A post shared by Juan Cuadrado (@cuadrado) on Jan 18, 2018 at 7:54am PST