Egan Bernal, reciente subcampeón del Tour de Romandía, Suiza, es la máxima carta de la formación inglesa Sky para la conquista del título y con él estará el también ‘cafetero’ Sebastián Henao.

Entre tanto, el velocista Fernando Gaviria, quien se alista para el Tour de Francia de 2018, liderará la nómina del conjunto belga Quick Step con el objetivo de imponerse en las 3 etapas planas del recorrido.

Junto a Gaviria estará el colombiano Álvaro Hodeg, quien oficiará como uno de sus lanzadores en los diferentes embalajes.

El Tour de California, además de las 3 fracciones llanas, tendrá una contrarreloj de 21 kilómetros y 3 jornadas montañosas, 2 de ellas con final en alto.

California, here we come! We're excited to be heading back to #AmgenTOC, with the race action starting on Sunday. Here's our team for the event 🇺🇸@Eganbernal @taogeoghegan @5_henao @LukeRowe1990 @PavelSivakov @IStannard @lukaswisniowski pic.twitter.com/pIafYivDDo

— Team Sky (@TeamSky) May 9, 2018