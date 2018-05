Este fue el embalaje de la jornada final de este sábado, en el que Fernando Gaviria tuvo que emplearse a fondo para no dejarse alcanzar de los demás rivales. Al final, tuvo que ejecutar un ‘golpe de riñón’ para que el ‘foto finish’ terminara dándole la victoria sobre el alemán Max Walscheid, seguido por Caleb Ewan y Peter Sagan.

Egan Bernal, que llegó con el mismo tiempo de su compatriota , no vio en riesgo su título después de su exhibición en la alta montaña del día anterior, en el que logró sacarle un minuto y 25 segundos a su más inmediato persecutor Tejay Van Garderen.

El artículo continúa abajo

De esta manera, el corredor zipaquireño del equipo Sky obtuvo el primer título World Tour de su carrera:

REPORT: @Eganbernal secured his first WorldTour stage race victory in style at #AmgenTOC, with help from a superb performance from his @TeamSky team-mates

📰 > https://t.co/xCeJSDfoh9 pic.twitter.com/TUWUm9Q5V9

— Team Sky (@TeamSky) May 19, 2018