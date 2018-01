Para Edwin Congo, James está "de paseo en Alemania"

Congo, quien hizo parte del Madrid durante la época de los ‘Galácticos’, recordó que Rodríguez está cedido en el Bayern Múnich y que aún sus derechos son de la ‘Casa Blanca’, la cual dice que dejó como consecuencia de una decisión personal y no porque alguien lo hubiera deseado.

El exdelantero cree que el 10 de la Selección Colombia sí ha triunfado en el equipo españo, lo que contradice el conductor de ‘El Chiringuito’ Josep Pedrerol, quien dice que no lo dejaron hacerlo.

Para el exfutbolista y odontólogo, Rodríguez siempre va a tener sitio en Real Madrid, el cual no debió dejarlo ir. “Un jugador como ese tiene sitio en cualquier equipo”, subrayó.

A Congo le quedó tiempo para hablar de la crisis deportiva del equipo blanco e interpretar las recientes declaraciones en las que Zinedine Zidane respaldó a su actual plantilla:

¡MUY ATENTO! “ZIDANE ha dicho que NO QUIERE a NADIE pero NO HA DICHO ‘Florentino, NO FICHES'”. LAS PALABRAS de Edwin Congo, ex jugador del Real Madrid, en @elchiringuitotv pic.twitter.com/iyt2D5bLCH

