En diálogo con el programa de televisión ‘FOX radio’, Edwin Cardona se defendió ante las acusaciones de las que ha venido siendo objeto durante este año en Argentina y aclaró que quisiera ser comprado por el cuadro ‘xeneize’.

Sobre el señalamiento de maltrato y violencia hacia 2 mujeres, escándalo en el que también está involucrado el volante cartagenero Wilmar Barrios, expresó que no pasó nada de lo que se dijo en los medios.

“Ante los ojos de Dios, nunca he jurado… pero puedo asegurar y jurar, me crean o no, por mis hijos, que es lo más sagrado que tengo en mi vida, que lo que pasó supuestamente meses atrás es mentira”, apuntó.