En declaraciones al programa ‘Café Caracol’, Londoño reconoció que tiene muchísimo años y que es un viejo, pero no siente la vejez y que está perfectamente física y mentalmente.

“¿Por qué la gente quiere que yo sea viejo, quiere que coja bastón y me ponga los pantalones hasta el ombligo y salga con corbata? ¿Por qué?”, preguntó.

Londoño, que debe estar cerca de los 60 años (y en todo caso, sobre los 50), ha sido injustamente objeto de críticas por sus pintas de vestir, y por sus cambios de aspecto que hacen suponer que se ha sometido a algún procedimiento. Pero Londoño cree que el tema no es solo de pinta.

“Mientras yo me pueda sentir joven haciendo cosas, lleno de espíritu, de actitud, de pasión por lo que hago, por lo que vivo, ¿por qué me lo va a negar la gente?”, dijo.

Londoño no solo es uno de los mejores comentaristas deportivos del país, sino que tiene más puestos que un bus: en 6 a.m. de Caracol, donde no solo comenta de deportes, sino de otros temas, haciendo las veces del oyente promedio, no del experto; en ‘El pulso del fútbol’, donde reemplazó exitosamente a Hernán Peláez Restrepo; en Win Sports, donde presenta varios programas y participa en otros; en la Universidad Sergio Arboleda, donde hace lo que –dice- más quiere en el mundo: enseñar.

Con decencia, Londoño les pegó palo a sus críticos. “Hay personas que sufren, que me critican, que por qué no se viste dignamente, que por qué no asume la vejez con dignidad. El que sufre con la ropa que me pongo es que padece la que se pone él o ella”, dice.

Y deja una lección para que mucho pensionado prematuro tome: “Uno en la vida tiene que tratar de ser productivo y partícipe de la actividad del mundo de la mejor manera posible”.