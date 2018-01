El anuncio de Tom Dumoulin que tranquiliza a Nairo Quintana

“Me voy a centrar especialmente en el Giro, quiero ganarlo de nuevo, y después veremos”: señaló.

“Quizá vaya al Tour de Francia, pero quizá no. Queremos dejar abierta esa posibilidad, dependerá de cómo me vaya en el Giro”, declaró en palabras destacadas por AFP y en las cuales deja ver que Nairo Quintana no lo tendría como gran rival en la ronda ‘gala’.

“Elegí primero el Giro porque me encanta Italia. Amo ese país, amo esa carrera, amo al público. Pero es también una elección racional. Esta temporada el recorrido del Giro me resulta más favorable”, explicó.

Dumoulin iniciará la temporada, al igual que el año pasado, en Abu Dabi, antes de participar en la Tirreno-Adriático y en la Milán-San Remo.

“La primera semana del Tour va a ser muy complicada, con la contrarreloj por equipos. Uno puede ganar mucho, pero también perder mucho. Y en la etapa de Roubaix también puede pasar de todo, aunque esas jornadas me atraen”, añadió el campeón del mundo de contrarreloj.

Con información de AFP.