Sábado 12 de mayo

• Liga Diamante: Parada de Shanghái, China

Con: Caterine Ibargüen en salto triple

Hora: 5:00 a.m.

Canal: WIN

• Giro de Italia: Etapa 7

Con: Esteban Chaves, Carlos Betancur, ‘Superman’ López

Hora: 6:00 a.m.

Canal: ESPN

• Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Stuttgart

Con: James Rodríguez en el Bayern

Hora: 8:30 a.m.

Canal: ESPN 2

• Liga de Argentina: Huracán vs. Boca Juniors

Con: Frank Fabra y Edwin Cardona en Boca

Hora: 9:00 a.m.

Canal: FOX 2

• Liga de España: Dep. La Coruña vs. Villarreal

Con: Carlos Bacca y Róger Martínez en Villarreal

Hora: 11:30 p.m.

Canal: Directv 612

• Liga de Italia: Betis vs. Sevilla

Con: Luis Muriel en Sevilla

Hora: 11:30 p.m.

Canal: Directv 610

• Liga de Italia: Inter vs. Sassuolo

Hora: 1:45 p.m.

Canal: FOX 2

• Liga de España: Real Madrid vs. Celta

Hora: 1:45 p.m.

Canal: Directv 610

• Liga de Francia: Mónaco vs. Saint-Etienne

Con: Falcao García en el Mónaco

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN 3

• Liga Águila: Patriotas vs. Huila

Hora: 6:00 p.m.

Canal: RCN

• Liga Águila: Cali vs. Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Canal: WIN

Domingo 13 de mayo

• Giro de Italia: Etapa 3

Con: Esteban Chaves, Carlos Betancur, ‘Superman’ López

Hora: 6:00 a.m.

Canal: ESPN

• Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Brighton

Con: José Izquierdo en el Brighton

Hora: 9:00 a.m.

Canal: Directv 613

• Liga de Italia: Atalanta vs. Milan

Con: Cristian Zapata en el Milan

Hora: 11:00 a.m.

Canal: ESPN 3

• Liga de Italia: Roma vs. Juventus

Con: Juan G. Cuadrado en Juventus

Hora: 1:45 p.m.

Canal: ESPN 2

• Liga de Italia: Sampdoria vs. Empoli

Con: Duván Zapata en Sampdoria

Hora: 1:45 p.m.

Canal: FOX 2

• Liga de España: Levante vs. Barcelona

Con: Jéfferson Lerma en Levante y Yerry Mina en Barcelona

Hora: 1:45 p.m.

Canal: ESPN 3

• Liga Águila Femenina: Nacional vs. Tolima

Hora: 3:15 p.m.

Canal: WIN

• Liga Águila: Junior vs. Medellín

Hora: 5:15 p.m.

Canal: RCN

• Liga Águila: Once Caldas vs. Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN

Lunes 14 de mayo

• Torneo Águila: Pereira vs. Barranquilla

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN

• Liga Águila Femenina: América vs. Patrioyas

Hora: 3:15 p.m.

Canal: WIN