Zidane arremetió contra la prensa: “Hablar mal del Madrid vende más”

En la rueda de prensa previa al partido de liga ante el Villarreal de Carlos Bacca este fin de semana, Zidane mostró su inconformismo con un periodista al recordarle que luego del sorpresivo empate 2-2 entre semana contra el Numancia (segunda división) en el Bernabéu el DT aseguró que le “gustó el equipo”.

Luego de un intercambio de palabras con el comunicador, el francés respondió:

“Me ha gustado mi equipo ante el Numancia, no todo el partido per me ha gustado porque son jugadores que no juegan mucho (…) Voy a ver los positivo de mi equipo porque lo fácil es decir que todo está mal desde la posición de la prensa y saben que no es así porque no todo es negativo”.