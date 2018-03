Ahora, basado en 6 aspectos de juego como son: rigor, recuperación, distribución, recepción, creación de oportunidades y tiro, CIES deteminó que Dávinson Sánchez se ubica como el segundo mejor zaguero central del fútbol europeo, según su rendimiento en la Liga Premier con Tottenham.

Lo hace con un puntaje de 88.5 sobre 100, siendo superado solo por el senegalés Kalidou Koulibaly (Napoli), que tuvo 90.4. El colombiano se encuentra por encima de defensores tan reconocidos como Nicolás Otamendi (Manchester City), Thiago Silva (PSG), Gerard Piqué (Barcelona) y Giorgio Chiellini (Juventus).

Best performing centre backs for last trimester, big-5: 1. @kkoulibaly26 (@sscnapoli) 2. @daosanchez26 (@SpursOfficial) 3. @Notamendi30 (@ManCity), top 10s per position at https://t.co/dCFYQdP6Ub pic.twitter.com/K90OiiU0pA

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 26, 2018