Ospina, quien tapó en el triunfo 4-1 de su equipo sobre el West Ham, es el dueño del arco del Arsenal en competiciones diferentes a la Liga Premier, razón por la que repitió titularidad.

En consecuencia, el portero checó Peter Cech, quien viene de superar un lesión, fue relegado al banco de suplentes.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el jueves 3 de mayo en el estadio Metropolitano de Madrid, nueva casa del conjunto español.

En la otra semifinal, se miden el Olímpico de Marsella, de Francia, con el Salzburgo de Austria.

Formaciones titulares:

Here it is – our team for #AFCvATL pic.twitter.com/ok796dnSGH

— Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018