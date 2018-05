Ospina, quien alcanzó a estar en duda para este encuentro por un golpe en las costillas sufrido en el duelo de Liga Premier contra Manchester United, recibió la confianza del técnico Arsene Wenger para buscar su primera final europea.

En la única acción de peligro en la que tuvo que intervenir antes del gol, el guardameta colombiano le hizo un achique a Diego Costa, quien falló en la definición y mandó la esférica por encima del arco de Arsenal:

Luego volvieron a encontrarse en la reposición del primer tiempo, en otro mano a mano donde (como en la acción anterior) Ospina se jugó antes de que Costa ejecutara el disparo y le brindó toda la visual para permitirle acomodar el balón dentro de la portería:

Ahora el Arsenal tiene que hacer otro gol para empatar la serie y enviarla a la prórroga.

Así forman los ‘gunners’, encabezados por el arquero colombiano:

📋 Our team to face @Atleti in tonight’s @EuropaLeague semi-final#ATLvAFC pic.twitter.com/XGfg5zyGQ8

— Arsenal FC (@Arsenal) May 3, 2018