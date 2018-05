[Al final de la nota encontrará un sondeo para que deje su opinión]

En el tope de la tabla solo falta por definirse una cabeza de serie, que sería el Huila si se cumple la lógica de que derrote en Neiva al Boyacá Chicó, en el partido que se disputará sobre las 4 de la tarde del domingo, dos horas antes de que los clubes en contienda por el cupo a cuartos de final entren en acción.

A continuación, lo que debe pasar para que clasifiquen a los cuartos de final de la Liga:

Deportivo Cali – (quinto en la tabla con 28 puntos)

Enfrentará al Pasto como visitante

Si gana: (31 puntos) Clasificará y no dependerá de otros resultados.

Si empata: (29 puntos) Que Patriotas u Once Caldas o Junior no ganen y que Millonarios no lo haga por más de 7 goles.

Si pierde: (28 puntos) Que Patriotas, Once Caldas, Junior y Millonarios no ganen.

Patriotas (sexto en la tabla con 28 puntos)

Enfrentará al Tolima como visitante

Si gana: (31 puntos) Clasificará y no dependerá de otros resultados.

Si empata: (29 puntos) Que Cali pierda o que si Once Caldas y Junior ganan, Millonarios no venza.

Si pierde: (28 puntos) Que Once Caldas, Junior o Millonarios pierdan, y que Jaguares no caiga por más de 5 goles.

Once Caldas (séptimo en la tabla con 27 puntos)

Enfrentará al Alianza Petrolera como visitante

Si gana: (30 puntos) Clasificará y no dependerá de otros resultados.

Si empata: (28 puntos) Que Millonarios no gane y Jaguares no lo haga por más de 10 goles.

Si pierde: (27 puntos) No perder por más de un gol y, si pasa, que Millonarios pierda; o que Jaguares o Equidad no ganen, y que Rionegro no lo haga por más de 5 goles.

Junior (octavo en la tabla con 27 puntos)

Enfrentará a Jaguares como visitante

Si gana: (30 puntos) Clasificará y no dependerá de otros resultados.

Si empata: (28 puntos) Que Once Caldas pierda y Millonarios y Equidad no ganen, y que Rionegro no lo haga por más de 6 goles.

Si pierde: (27 puntos) Perder por un gol y que Once Caldas caiga por 2, que Millonarios, Jaguares y Equidad pierdan.

Millonarios (noveno en la tabla con 26 puntos)

Enfrentará a Santa Fe como visitante en El Campín

Si gana: (29 puntos) Que Cali, Patriotas, Once Caldas o Junior pierdan. También sirve que los 3 últimos empaten.

Si empata: (27 puntos) Que Once Caldas caiga por 2 goles, que Jaguares y Junior empaten, y que Equidad no gane.

Si pierde: (26 puntos) Quedará eliminado

El artículo continúa abajo

Jaguares (décimo en la tabla con 25 puntos)

Enfrentará a Junior como local

Si gana: (28 puntos) Ganar por más de 5 goles o que Once Caldas pierda y que Millonarios máximo empate.

Si empata: (26 puntos) Quedará eliminado

Si pierde: (25 puntos) Quedará eliminado

La Equidad (undécimo en la tabla con 24 puntos)

Enfrentará a América como visitante

Si gana: (27 puntos) Ganar y que Once Caldas Junior y Millonarios pierdan

Si empata: (25 puntos) Quedará eliminado

Si pierde: (24 puntos) Quedará eliminado

Rionegro Águilas (duodécimo en la tabla con 24 puntos)

Enfrentará a Bucaramanga como visitante

Si gana: (27 puntos) Ganar por más de 7 goles y que Once Caldas, Junior, Millonarios y Equidad también pierdan por goleada.

Si empata: (25 puntos) Quedará eliminado

Si pierde: (24 puntos) Quedará eliminado

Ahora queremos conocer su opinión: