Cristiano Ronaldo condiciona al Madrid: pide mismo pago de Messi para renovar

CR7, según información de El Mundo de España, se encuentra molesto porque el Real Madrid no le cumplió con una mejora de contrato que le había prometido al final de la pasada temporada.

“Siempre me dicen ‘mañana, mañana’”, cita la publicación lo que supuestas personas cercanas al círculo cercano a Cristiano afirman que dice el jugador. Agregan que él se siente inconforme porque considera demasiado grande la brecha salarial entre lo que se gana y lo que perciben Neymar y Lionel Messi.

De esta manera, el luso solicitó a su equipo de trabajo analizar los acuerdos que el brasileño (que gana 30 millones netos más premios) y el argentino (que gana 40 más incentivos) tienen con el París Saint Germain y el Barza, respectivamente, para redactar una propuesta al Real Madrid que le permita equilibrar sus ingresos con los de los otros ‘astros’ del fútbol.

“No es una cuestión de dinero, sino de estatus”, diría Ronaldo, citado por El Mundo.

Añade el medio que por esta situación, en la que no se siente valorado, Cristiano está viendo afectado su rendimiento deportivo actual. Agrega que aunque el jugador mantiene su deseo de terminar su carrera en el Real Madrid, está dispuesto a abandonar el club si no se le mejoran las condiciones.

Según El Mundo, CR7 se encuentra “altamente contrariado porque los mensajes, informales, que ha recibido de la directiva apuntan a que (el Real) no puede satisfacer sus exigencias económicas”. Citando las fuentes, el medio agrega que China sería un país donde el jugador vería satisfechas sus pretensiones salariales; no obstante, dicen que Ronaldo se inclinaría por regresar al Manchester United.

El diario Marca señala que en el Madrid no consideran que en el momento actual no ven que este sea el momento para subirle el sueldo a Ronaldo. “La situación deportiva del club no ayuda a ello y el luso renovó la temporada pasada”, explica la web que planteó una encuesta cuyo resultado sorprende: 81% de los encuestados creen que el equipo no debe aumentarle el salario, mientras el 19% opina que sí. En el sondeo han participado más de 35 mil personas.