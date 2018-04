No obstamte, el brasileño, tras la sorpresiva eliminación del Barcelona a manos de la Roma en cuartos de final, es “el único barcelonista que puede ganar la Champions” —como menciona el diario AS— ya que si Liverpool se corona campeón, él será reconocido oficialmente como parte de la nómina del equipo inglés.

Philippe Coutinho jugó 5 partidos la fase de grupos del certamen con los Reds, anotando 5 goles en total, antes de que el Barça se hiciera a sus servicios por unos 120 millones de euros. No obstante, al no permitir la Uefa que un jugador dispute la primera etapa de la Champions con un club y luego con otro (algo que cambiará a partir de 2019), el brasileño quedo inhabilitado para disputar la fase de eliminación directa.

Con el Barcelona afuera del torneo a manos de la Roma, y el Liverpool como semifinalista tras eliminar en su serie de cuartos de final a Manchester City, hinchas en redes sociales se dedicaron a burlarse de la decisión del jugador de haberse cambiado de equipo, como recoge ABC de España.

Aquí, algunos de los memes que le han hecho:

