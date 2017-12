Millonarios elegirá a su porrista del año y estas son las finalistas

💙⚽️Si Daniela Olarte @danieela_22 es tu PORRISTA FAVORITA dale like a este video y menciona a tus amig@s para que tambien lo hagan⚽️💙 #Concursoporristadelañomillonariosfc #millonariosfc #bellezaembajadora #porristadelañoMFC #porristadelasemana #porristadelaño #porristasmfc #Vamosmillos #Millonariosfc #porristasmillos #porristasdemillos #vamospormas #nosunelamismapasion #porristasdemillonarios #futbolcolombiano #porristasfpc #porristasdelfutbol

A post shared by Porristas Millonarios F.C (@porristasmillos) on Dec 2, 2017 at 7:21pm PST