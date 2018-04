Al ‘Cholo’ le preguntaron en rueda de prensa si el golazo de Cristiano Ronaldo era el mejor que había visto en toda su carrera. Allí se le vino a la cabeza el tanto anotado por Francescoli ante la Selección de Polonia en Mar del Plata, en 1986.

El uruguayo, al que apodaban ‘El Príncipe’, recibió el balón de pecho dentro del área y mandó una espectacular ‘chilena’ antes de que llegaran los defensores a presionarlo:

“Miralo y después hablamos, porque si no, no podemos hablar”, fue la respuesta de Simeone al comunicador que respondió que no había visto tal gol porque era muy joven en esa época.

Reviva una vez más la chilena de Cristiano Ronaldo y participe en el sondeo al final de la nota:

Cristiano Ronaldo… de Chilena pic.twitter.com/T2ZsunIzmc — José Herrera (@Profe_JHerrera) April 4, 2018

