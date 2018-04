James Rodríguez tuvo en los primeros minutos del cotejo un disparo de tiro libre que pasó cerca de la portería rival. Entre tanto, el también colombiano Luis Fernando Muriel, mira las acciones desde el banquillo del elenco español.

En las otras series, Roma de Italia eliminó al Barcelona de España; en tanto que el duelo de conjuntos ingleses, Liverpool dejó en el camino al Manchester City.

Alineaciones:

Here is our starting eleven to face @FCBayernEN in the Allianz Arena #vamosmisevilla #FCBSFC pic.twitter.com/T73q5JvvaD

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 11, 2018