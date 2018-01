Australia confirma día y lugar de amisto ante Colombia

El partido se llevará a cabo el martes 27 de marzo en el estadio Craven Cottage [casa del Fulham] de Londres, Inglaterra, informó la Federación Australiana de Fútbol en su página web.

El cotejo servirá para el combinado ‘cafetero’ cierre una corta gira por territorio europeo, pues el viernes 23 del mismo mes visitará a Francia en Saint-Denis.

Estos serán los primeros enfrentamientos del año para Colombia, conjunto que se prepara para la Copa del Mundo, en la que debutará ante Japón el martes 19 de junio.

Tanto Francia como Australia clasificaron a Rusia 2018.

All you need to know about Colombia ahead of @Socceroos clash in London in March – https://t.co/hYomUCjcBU #GoSocceroos pic.twitter.com/I5CFoqQAel

— Caltex Socceroos (@Socceroos) January 18, 2018