“Así es el Giro. Tengo una relación difícil con Italia, es amor y odio. Hace solo unos días disfruté de uno de los mejores días de mi carrera y ahora es difícil asumir esto para mi moral. Pero así es la vida, sólo podemos hacer lo mejor”, dijo al término de la jornada.

Sin embargo, justificó así su mal día: “Hay que analizar los problemas que he tenido. Simplemente no tenía fuerzas, por eso no pude estar con los mejores en la primera subida. Intentamos perseguir con el equipo, pero resultó imposible enlazar”.

Chaves, ganador de la sexta etapa en el monte Etna y quien se encontraba segundo en la general, expresó que ahora se enfocará en ayudar a su compañero y actual líder, el británico Simon Yates: “Lo importante es que todavía tenemos la camiseta [rosada]. Nuestros planes no cambiarán”.

Esteban Chaves quedó en la casilla 39 de la general con un retraso de 25:26.

