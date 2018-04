El futbolista del Sport Huancayo admitió a la radio peruana Ovación que hubo un intercambio de empujones con su entrenador, el argentino Marcelo Grioni cuando el técnico declinó que sustituyera a un compañero en los minutos finales del encuentro que su equipo le ganó por 2-1 al Deportivo Municipal de Lima, al entender que el delantero se rehusaba a ingresar a la cancha para jugar apenas unos segundos.

“Cuando él me dice que ingrese yo no fui corriendo, fui caminando con pocas ganas, pero nunca dije que no iba a entrar. Él me dijo unas cosas y yo le respondí, entonces dijo que ya no entrara. Ahí nos salimos de casillas y nos empujamos, pero en ningún momento le pegué”, agregó.