Además de la camiseta de Chapecoense, con la bandera de Colombia, otros 6 clubes homenajearon a selecciones mundialistas.

“La pasión es lo que mueve el fútbol y motiva cualquier superación. También es lo que une a aficionados de la Chape y de Colombia. Eso inspiró la nueva camisa de la Umbro, hecha para que usted llevara esa pasión en el pecho”, fue el mensaje con el que la marca deportiva describió la indumentaria del equipo de Chapecó.

A paixão é o que move o futebol e motiva qualquer superação. Também é o que une torcedores da Chape e da Colômbia. Isso inspirou a nova camisa da Umbro, feita para você carregar essa paixão no peito. #Chapecoense #Colômbia #LaPasión #UmbroNations pic.twitter.com/jTtNFcXx9g

Avaí aprovechó el color azul de su escudo, que también es color insignia de la selección de Francia, para para hacer una comparación que “une” a ambos equipos.

El artículo continúa abajo

“Destreza, bravura, agilidad: cualidades que describen el rey de la selva y el rey de los campos. Para celebrar el color de Francia y el símbolo del Avaí, Umbro creó una nueva camisa que une a los dos.”

Destreza, bravura, agilidade: qualidades que descrevem o rei da selva e o rei dos campos. Para celebrar a cor da França e o símbolo do Avaí, a Umbro criou uma nova camisa que une os dois. #Avaí #França #LionBleu #UmbroNations pic.twitter.com/BKUwQfiuef

Atlético Paranaense, por su parte, elogió al seleccionado de España. Considerando la calidad de los jugadores con los que cuenta y que es una de las selecciones favoritas al título, Umbro utilizó el apodo del equipo brasileño, ‘Furacão’ (Huracán en español), para llamar así al equipo nacional de España.

“Huracán, un apodo que entró a la historia del Atlético Paranaense y ganó la simpatía de los aficionados. Ahora es hora de jugar junto con la fuerza de otro huracán, España, y vestir la nueva camisa de la Umbro”.

Furacão, um apelido que entrou para a história do Atlético Paranaense e ganhou a simpatia dos torcedores. Agora é hora de jogar junto com a força de outro furacão, a Espanha, e vestir a nova camisa da Umbro. #AtléticoParanaense #Espanha #ElHuracán #UmbroNations pic.twitter.com/CatcV1hAYW

El Cruzeiro rinde homenaje a Islandia, selección que por primera vez disputará una Copa del Mundo, resaltando la lucha y de los Vikingos que atravesaron océanos para llegar a las tierras de Minas Gerais donde nació este club de fútbol.

“Dos colonias de inmigrantes ligados por la voluntad de vencer los mares. Ahora están unidos por una nueva camisa de la Umbro, hecha para quien lleva en el pecho el azul del color del cielo y del mar”.

Duas colônias de imigrantes ligados pela vontade de vencer os mares. Agora eles estão unidos por uma nova camisa da Umbro, feita para quem carrega no peito o azul da cor do céu e do mar. #Cruzeiro #Islândia #BlárVíkingur #UmbroNations pic.twitter.com/U4xBq0mBso

— Umbro Brasil (@UmbroBrasil) April 14, 2018