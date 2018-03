Los de Múnich tenían que ganarle al Leipzig y esperar a que Borussia Dortmund no venciera al Hannover y que este sábado el Schalke 04 no le ganara al Wolfsburgo este sábado, lo cual no se dio (ganó Schalke 0-1), por lo que la celebración quedó postergada, independiente de lo que pase este domingo en el otro juego reseñado.

Igual, la ventaja es muy cómoda para el Bayern, que es líder sólido de la Bundesliga con 66 puntos, a 17 de su escolta Schalke, por lo que lo más seguro es que su título número 28 en Alemania llegará en alguna de las 7 jornadas que restan.

Bundesliga

Para buscar la victoria a domicilio contra el Leipzig, el técnico Heynckes anunció la presencia desde el arranque de James Rodríguez.

Esta semana, el colombiano volvió a las canchas en la Champions League después de casi un mes de inactividad por lesión, pero lo hizo desde el banco de suplentes.