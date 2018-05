“Estoy muy contento, hemos hecho un buen trabajo”, indicó el popular ‘Bananito’ ante las cámaras del equipo Movistar, del cual es jefe de filas, luego de la contrarreloj individual que se desarrolló en Jerusalén, Israel, y que fue ganada por el holandés Tom Dumoulin.

“Nunca había estado en una contrarreloj tan bien. Estar en el Giro es una motivación muy grande y trataré de dar lo mejor”, agregó.

Y explicó que llegó en óptimo nivel para afrontar la ronda itálica: “En el Tour de Romadía, en muchas subidas estaba con los mejores y eso me ayudó mucho para estar bien de la cabeza y venir bien al Giro. Veo que vamos por buen camino”.

Además, indicó que la primera llegada en alto le servirá para saber a qué puede aspirar: “El Etna [monte de la sexta jornada] nos dirá en qué lugar estaremos, será la etapa clave para mí porque me puede dar motivación si estoy adelante con los mejores; para eso me he preparado durante todo el año”.

Finalmente, señaló que espera cumplir con la responsabilidad que se le encomendó, la de comandar al Movistar: “El equipo me da una bonita oportunidad y quiero aprovecharla al máximo”.

En video, las palabras de Betancur: