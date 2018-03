Carlos Antonio Vélez expresó su concepto en el programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, en el que se quejó de que hayan periodistas que pidan un gran castigo para Dayro Moreno, delantero de Nacional, por el cabezazo que le dio a un defensa de Alianza Petrolera en la sexta fecha de la Liga Águila.

“He sentido el canibalismo de algunos medios de comunicación. Acá dijimos que lo de Dayro Moreno merece un castigo y hasta ahí, no más… Pero como es un jugador de Nacional, todo el mundo se le tira a la yugular”, indicó.

Y señaló a sus colegas: “Algunos [periodistas] en Bogotá, Cali y Barranquilla se quieren hacer famosos haciendo canibalismo… En otros casos no son tan incisivos ni tan penetrantes”.

Además, explicó que ese tipo de conductas parten de la pasión y no del análisis: “Por eso me pudren [molestan] los periodistas de camiseta, no me gustan. Quienes han hecho que esta profesión pierda peso y credibilidad son aquellos que se ponen una camiseta para hablar de fútbol”.

