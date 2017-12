Cardona y Barrios, en el equipo ideal del continente, según hinchas

Edwin Cardona y Wilmar Barrios, volantes del combinado ‘cafetero’ y del club Boca Juniors de Argentina, cerraron el listado de los 11 jugadores más votados por los lectores del periódico ‘charrúa’.

El primero en este apartado fue el delantero peruano Paolo Guerrero, quien fue seguido por sus compatriotas Christian Cueva, Miguel Trauco y Alberto Rodríguez, respectivamente.

Entre tanto, el brasileño Luan, quien ganó la distinción a Rey de América, fue séptimo.

A continuación, el equipo más votado por la afición:

Paolo Guerrero (PER – Flamengo): 55.444 votos

Christian Cueva (PER – Sao Paulo): 47.453

Miguel Trauco (PER – Flamengo): 45.188

Alberto Rodríguez (PER – Universitario): 40.149

Marcelo Grohe (BRA – Gremio): 39.601

Aldo Corzo (PER – Universitario): 38.217

Luan (BRA – Gremio) 36.485

Pedro Geromel (BRA – Gremio): 32.130

Arthur (BRA – Gremio): 31.859

Edwin Cardona (COL – Boca Juniors): 26.986

Wilmar Barrios (COL – Boca Juniors): 23.929

Por otra parte, el ‘entrenador de la gente’ fue el argentino Ricardo Gareca, DT de la selección de Perú.