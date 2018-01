Así se ven las camisetas que lucirán los líderes del Giro de Italia 2018

Como novedad, para la camiseta rosada que portarán los líderes de la competencia, se incluyeron calcomanías en relieve con el logo del Giro en las mangas; también una figura con la forma del trofeo en la parte superior de la espalda y en la cremallera, según detalla Cycling Weekly y se aprecia continuación:

Aquí, un video oficial de presentación de las camisetas, que las recorre en primer plano:

Discover all the special details of the #Giro101 Official Jerseys! | Scopri tutti i dettagli delle Maglie Ufficiali del Giro d'Italia 2018! pic.twitter.com/F8urq3K2J7

Ahora conozca cómo se ven las prendas en la vida real, mediante estas fotos tomadas del evento de lanzamiento donde hizo parte la señorita Giro de Italia 2018 Alice Rachele Arlanch:

The #giro101 Official Jerseys have been finally unveiled! Here are the best pictures of the event| Le Maglie ufficiali del Giro d'Italia 2018 sono state finalmente svelate! Rivivi con noi l'evento >> https://t.co/YFEY4wLItO pic.twitter.com/t7MhagDkRQ

— Giro d'Italia (@giroditalia) January 15, 2018