Pesadísima broma de Michael Ortega a su esposa por haberlo grabado roncando

Yo tengo mi propio leon en la casa 😂😂😂😂😂😂😂😂pero lo amo❤️ @michaelortegad …. etiqueta a tu leon 🦁🦁🦁 #nopuedodelarisa 😂

A post shared by 👑vive La Vida..🙏 (@valdiriandreo) on Jan 9, 2018 at 5:16pm PST