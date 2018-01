Técnico de Boca rompió su silencio sobre caso de colombianos

“Vamos a esperar a que dictamine la justicia lo que paso, y si se suman a entrenar la semana que viene tienen que estar al cien por cien para rendir en Boca”, advirtió el estratega en declaraciones citadas por TyC Sports.

El ‘Mellizo’ no se aventuró a afirmar si dispondría de los colombianos para el partido del 27 de enero por la Superliga Argentina ante Colón de Santa Fe e insistió en que primero deberá resolverse el caso para que cuerpo técnico y dirigencia tomen una decisión respecto a Cardona y Barrios.

Barros Scheloto, citado por Olé, reconoció que el episodio protagonizado por los jugadores ‘cafeteros’ no fue de su agrado e hizo mella en la plantilla xeneize:

“Estaba incómodo con la situación que nos tocó vivir. No podíamos hacer nada, yo no sabía qué había pasado y eso no nos permitía entrenar normalmente”