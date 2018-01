Medellín, tapizada con pancartas que reclaman refuerzos para Nacional

Luego de la llegada del nuevo técnico Jorge Almirón y tras la salida del arquero Franco Armani hacia River Plate, aún no aparecen nuevos nombres para reforzar al Atlético Nacional en este 2018, tal como lo señala Minuto 30.

No se tiene en cuenta el nombre de Giovanni Moreno, ya que es la hora en que el fichaje todavía no es un hecho. Dice la barra Los del Sur en un comunicado que el jugador ya no jugará en Nacional (pese a que el club lo había anunciado), pues su llegada nunca se firmó en un papel, y además había puesto como condición para volver al verde paisa que se mantuvieran hombres fundamentales en la nómina como Franco Armani.

Para el grupo de hinchas, “ahora Nacional busca jugadores baratos y de muy bajo nivel para reemplazar a los gloriosos y es por esto que llegaron y lamentablemente aún siguen en Nacional los Gorka, los Mosquera y los Velazco”. A su vez, manifiestan en su Instagram la preocupación de que a 20 días de la disputa de la Superliga ante Millonarios, todavía no esté confirmado un solo refuerzo; al contrario, se mantienen las dudas sobre la permanencia de hombres como Macnelly Torres y Dayro Moreno.

Según El Colombiano, citando al gerente deportivo Víctor Marulanda, las incertidumbres sobre los nombres mencionados (incluido el de Camilo Zúñiga, quien espera el alta médica) se deben definir esta semana. Mientras tanto, la barra ‘verdolaga’ clama respuestas con hechos pacíficos, como las pancartas que pueden verse en varios puntos de la capital paisa.

