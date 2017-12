¿Por qué el Barcelona no le hizo el pasillo a este Real Madrid campeón del mundo?

Son varias las razones que esgrimió el equipo catalán para no rendirle homenaje a su máximo rival en el último clásico español correspondiente a la fecha 17 de la liga española y fueron varias personalidades del club los encargados de confirmarlas.}

Hace unos días, reseña Marca, el primero en pronunciarse al respeto fue Guillermo Amor, director institucional del Barcelona. “En este club el pasillo se suele hacer cuando participamos en el torneo del equipo campeón y ahora no es el caso”, aseguró Amor.

Por su parte, Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, no esquivó y habló ‘de frente’ cuando fue consultado por el clásico pasillo en la rueda de prensa previa al partido.

“Esto es un asunto que hace años se hacía en plan simbólico por reconocimiento de jugador a jugador. No tenía ese cariz mediático de ahora, que lo está contaminando todo. Nuestro reconocimiento el Madrid ya lo tiene por lo que ha hecho. Yo no le haría el pasillo a nadie ni querría que me lo hicieran a mí. Veo que el tinte que tiene ahora ha perdido la esencia de antaño”, declaró Valverde.