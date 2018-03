Fernando Gaviria cruzó la meta en la casilla 49 entre los 53 pedalistas que lograron terminar el recorrido de 184 kilómetros, de los cuales 64 fueron sobre terreno destapado.

Sin embargo, a él y a sus compañeros los esperó una sesión de limpieza a todo chorro, pues la carga de barro era abundante en cada uno de ellos.

El artículo continúa abajo

Los demás colombianos en competencia, Carlos Alberto ‘Bananito’ Betancur (Movistar) y Jhonatan Restrepo (Katusha) pusieron pie en tierra durante la carrera.

En video, la bañada que les pegaron:

When you think you’ve seen it all… pic.twitter.com/8RpYm5idXc

A well-earned shower for @zdenekstybar (@quickstepteam) after 184km of hard riding in the cold, rain and mud #StradeBianche pic.twitter.com/m3FHEUQEXo

— Velon CC (@VelonCC) 3 de marzo de 2018