Conocido estafador habría imitado a Edwin Cardona en audio filtrado, dice su abogado

“El audio no es de Cardona, sabemos que no es Cardona. Cardona no habló con ninguna mujer. No es Cardona y tampoco es Wilmar Barrios, lo grave es que en ese audio está la misma voz de la persona de la otra estafa “, precisó el abogado en declaraciones entregadas a la agencia EFE.

En la grabación se escucha aparentemente a Edwin Cardona ofreciéndole dinero a una dama para que no haga un escándalo del incidente.

Es por ello que Pierri hizo referencia a un reciente engaño vinculado a la interrupción de un contrato millonario hecho a nombre de Cardona en el que, según el legista, también hubo registro de conversaciones en las que supuestamente se oía al jugador de Boca Juniors.

“Demostramos [en ese caso] que no era Edwin el que hablaba y que alguien había hecho la estafa, pero no nos deja de sorprender que había una persona que hablaba como Cardona y que se presentaba como Cardona, tenemos los audios. Desde que comenzó esto, me hace pensar que hay algo más”, añadió.

Finalmente, indicó lo que seguirá para los futbolistas ante la demanda impuesta por las mujeres: “Después de que ellos declaren, el código estipula que hay 10 días para definir la situación procesal. Los pueden sobreseer, puede haber falta de mérito o los pueden procesar”.

A continuación, la supuesta grabación en la que habla Cardona:

Con información de EFE.