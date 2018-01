Nacional, campeón de la ‘Florida Cup’ gracias a doblete de Aldo Ramírez

Las anotaciones de Nacional fueron obra del volante Aldo Leao Ramírez, quien definió en los minutos 31 y 42, doblete por el que recibió el trofeo que lo distinguió como la figura del duelo.

A continuación, las 2 anotaciones:

El torneo le da la oportunidad a cada equipo de disputar 2 encuentros, al cabo de los cuales el de mejor rendimiento se queda con el título, motivo por el que Nacional fue campeón, pues terminó con 6 puntos, 4 goles a favor y ninguno en contra.

El segundo en la tabla de posiciones fue el Barcelona de Ecuador, mientras que cerró el podio Rangers de Escocia, ambos con 6 unidades y una diferencia de goles de ‘+3’.

Ahora, Atlético Nacional retornará a Colombia para disputar la Superliga ante Millonarios en choques de ida y vuelta el 31 de enero y el 7 de febrero en Bogotá y Medellín, respectivamente.

