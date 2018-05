La mujer dijo que Atapúma, con quien vivió en el pasado, demandó al pedalista “para que ayude con los gastos de la niña; la cuota era de 150.000 pesos y actualmente le pasa 690.000”. Sin embargo, aclaró que “no hay ayuda de él para colegio, como lo dictamina la ley, ni para salud” y que la niña “ha tenido daño psicológico” porque “prácticamente no la llama ni tiene comunicación con ella”.

Eraso también indicó que duda de la documentación que el ‘escarabajo’ presentó a la hora de la demanda: “Fundamentó que tenía a cargo a sus padres y hermanos, pero yo opino que presentaron un contrato falso porque cuando estábamos viviendo su sueldo no era tan bajito”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar [Video] Llueva, truene o relampaguee; así entrena Nairo para el Tour

Posteriormente, la mujer contó que tuvieron a una segunda hija: “Pero me dijeron que él había regresado con su exnovia cuando yo tenía 2 meses de embarazo y ahora la niega y pide una prueba de ADN”.

Al respecto, la página de Nariño.info añadió, también citando a Rosa Camila Eraso, que Atapuma no se ha hecho presente en el juzgado quinto de Pasto, donde fue demandado hace 2 meses: “Su familia se niega a recibir cualquier notificación, él manifiesta que no está en el país y por tal razón no ha sido imposible tomar las pruebas de ADN. La niña mayor fue hija reconocida por él, pero la bebé de 3 meses, no”.

Entre tanto, la web concluyó haciendo referencia a los familiares del ciclista, quienes aseguraron que “tan pronto Darwin regrese a Colombia del Giro de Italia, llevará a cabo el proceso necesario para definir la paternidad”.

En video, las acusaciones al escalador del equipo UAE Emirates: