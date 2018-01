“Buenas fiestas te deseo de ahora en adelante”: Asprilla a Ronaldinho

“Feliz retiro a mi amigo Ronaldinho. Gracias por tanta magia en las canchas del mundo. Buenas fiestas te deseo de ahora en adelante, aquí empieza la mejor etapa de tu vida”, publicó Faustino Asprilla en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, René Higuita, exarquero de la Selección Colombia, también tuvo palabras para el brasileño: “Gracias amigo por tu magia! Pero sobre todo…. por tu alegría y humildad!!”.

Por su parte, el argentino Lionel Messi le escribió en Instagram: “Además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante”.

Maradona publicó una fotografía con él y la palabra “amigo”.

Además, Pelé no se quedó atrás y le dijo: “Nos trajiste una sonrisa al rostro de todos. Deseo que consigas driblar todos los desafíos de la vida, así como lo hiciste en los gramados”.

You brought a smile to everyone's face, @10Ronaldinho. I hope you glide through life, like you glided through tackles. // Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados. pic.twitter.com/Y6RivEvq87

