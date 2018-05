Sergio Ramos, que como menciona Mundo Deportivo fue personaje estelar durante el partido de este domingo por sus choques especialmente con Luis Suárez y Lionel Messi, se encargó de revelar el regalo que le hizo su compañero de selección, que este domingo disputó su último clásico español y salió ovacionado con aplausos del Camp Nou.

“Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el Clásico de Andrés Iniesta, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo”, escribió el capitán del Real Madrid en su Twitter, acompañado de la foto con la camiseta del Barcelona en cuyo dorsal ‘8’ se aprecia la leyenda que escribió el volante azulgrana:

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 7, 2018