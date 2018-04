Con intensidad desde el primer momento, La Mechita se puso en ventaja con solo 10 minutos de juego por intermedio de Darío Botinelli, quien venció con un derechazo al portero ‘ajedrezado’.

Cristian Martínez Borja, de tiro penal, y Pablo Armero, quien culminó con una buena definición una jugada colectiva, sentenciaron este cómodo triunfo de los escarlatas, que no tuvieron mucho público con quien celebrar debido a la pobre asistencia que tuvo este sábado el estadio Pascual Guerrero.

Pese al resultado, América se mantuvo en el puesto 18 de la Liga Águila con solo 13 puntos obtenidos en 12 juegos disputados.

Final del juego en el Pascual Guerrero. Hemos vuelto a la victoria con un contundente 3-0 sobre Boyacá Chicó. Darío Bottinelli abrió el camino con un excelente gol, Martínez Borja amplió de tiro penal y Pablo Armero se encargó de sentenciar el triunfo. ¡Vamos Mecha! pic.twitter.com/63w1SrGOD3 — América de Cali (@AmericadeCali) April 8, 2018

Mientras tanto, en el juego que cerró la jornada sabatina, La Equidad y Millonarios protagonizaron un frío 0 a 0 en una noche igualmente helada en el Estadio de Techo, donde las mejores opciones fueron para el cuadro verde, incluido un cabezazo en el poste a menos de 5 minutos del final.

Así se frenó una racha de victorias consecutivas que se quedó en 2 para el conjunto ‘embajador’, mientras La Equidad llegó a 4 partidos en línea sin conocer la victoria.

Mientras los azules llegan a 17 puntos y se ubican en el puesto 11 del campeonato, los ‘aseguradores’ deben resignarse a la decimosexta plaza con solo 14 unidades.

90' Empate en Techo para traernos un punto. La próxima cita es este martes en El Campín frente al Pasto. ¡Vamos Millonarios! #AUnaSolaVoz #MFC pic.twitter.com/ybDuLU3Alu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 8, 2018

A primera hora, Once Caldas obtuvo una importante victoria de visitante por 0-1 sobre Leones con anotación de David Lemos sobre el minuto 73, que ubica al ‘blanco blanco’ entre los 5 mejores del torneo.

Por su parte, con doblete de Michael Rangel, Atlético Bucaramanga regresó al triunfo con un marcador de 3 a 1 sobre Deportivo Pasto. Los ‘leopardos’ son décimos con 18 puntos, mientras el conjunto ‘volcánico’ es 17 con 13 unidades.

Alianza Petrolera, mientras tanto, le remontó con goles de César Arias y Cristian Flórez un marcador adverso al Atlético Huila para imponerse 2 a 1 y hacer caer a los ‘opitas’ del grupo de 5 punteros de la Liga.

Este domingo, la fecha se completará con los partidos Nacional vs. Medellín, Santa Fe vs. Rionegro Águilas y Tolima vs. Junior.

A continuación, la tabla de posiciones que lidera Deportivo Cali tras su reciente triunfo 1-3 sobre Patriotas del pasado viernes :