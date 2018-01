James tuvo encontrón con otro jugador de Bayern; compañeros debieron separarlos

Según resume Goal, la fuerza desmedida con la que Rodríguez buscó el balón ante Rudy fue la que desató el altercado. Por fortuna, como lo muestran las imágenes que tomó del diario Bild la cuenta de Twitter @iMiaSanMia_, los demás jugadores y el técnico Jupp Heynckes intervinieron rápidamente para que el roce no pasara a mayores.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2018