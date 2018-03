En el paneo que hace Shearer del camerino, donde se observan a todas las leyendas invitadas ejercitándose y maniobrando el balón antes de salir a jugar, de repente la imagen se detiene en Asprilla, quien apenas se ve recostado contra una pared y sosteniendo la pelota con el pie.

“Bueno ver al ‘Tino’ haciendo su usual intenso calentamiento”, escribió el inglés sobre su excompañero en Newcastle, al que se le escucha gritándole “muévete, muévete, estira”.

La respuesta del tulueño fue aún más memorable:

Good to see @TinoasprillaH doing his usual intense warm-up 🤣 #hublot #HublotBaselworld #matchoffriendship pic.twitter.com/lUQnwozivi

— Alan Shearer (@alanshearer) March 21, 2018