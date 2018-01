El delantero alemán publicó un mensaje de agradecimiento para el colombiano en su cuenta de Twitter. “Gracias James por la fantástica asistencia para mi gol 100 en la Bundesliga”, expresó Müller.

Thank you @jamesdrodriguez for the fantastic assist to my 100th goal in the Bundesliga 😀👍🏼💪 #FCBSVW #esmuellert #fcbayern pic.twitter.com/M3hUctviHJ

— Thomas Müller (@esmuellert_) January 21, 2018